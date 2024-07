Zauri: “La Juventus ha la possibilità di partire con il piede giusto”

Zauri ha parlato delle prospettive del prossimo campionato della Juventus: per l'allenatore, i bianconeri possono iniziare bene la stagione

Intervistato per cityrumors.it, Luciano Zauri si è espresso sul possibile andamento della prossima stagione di Serie A considerando anche l’ordine degli impegni di calendario. Per l’allenatore, la Juventus avrebbe delle ottime chance di cominciare molto bene la stagione: “Esordio con il Como? Sicuramente le neopromosse hanno grande entusiasmo nelle prime di campionato. E’ chiaro che la Juve di Thiago Motta si sia strappata i capelli. E’ chiaro che una squadra appena arrivata in Serie A all’esordio in casa è un buon inizio per partire con il piede giusto“.

Non solo Juve: Zauri sull’esordio dell’Inter

Zauri si è anche espresso sui match che vedono impegnata l’Inter. Ecco cosa ha detto: “L’inizio dell’Inter sarà bello vivo e acceso. Trasferta insidiosa in casa del Genoa e poi Atalanta e Milan nelle prime innescheranno sicuramente qualche piccola polemica. C’è il derby. Un passo falso potrebbe portare a qualche piccola critica. Le grandi squadre, però, sono fatte per vincere tutte le gare. E’ chiaro un inizio di campionato con tante piccole insidie saranno un bel banco di prova per la squadra di Inzaghi“.