Juve, Capello: “Motta sta attuando una rivoluzione”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato della nuova Juve di Thiago Motta e Giuntoli

Con l’arrivo di Thiago Motta la Juve si prepara a cambiare marcia e a tornare a puntare in alto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha detto: “Thiago Motta sta attuando una rivoluzione e Giuntoli sembra altrettanto determinato“.

Juve, le parole di Capello

Sul mercato bianconero ha aggiunto: “Mi incuriosisce Thuram Jr, il fratello dell’interista Marcus: ho allenato il papà Lilian e mi ha parlato bene anche del suo “piccolo”. Peccato per Calafiori: ha grande personalità e avrebbe fatto comodo a Motta. Mi aspetto di vedere Yildiz titolare dopo l’Europeo. L’inizio del mercato è incoraggiante, ma bisognerà vedere se tra acquisti e cessioni i bianconeri riusciranno a rinforzarsi come hanno progettato. Adesso l’Inter resta più forte. Puoi cambiare le idee, ma alla Juve si aspettano i risultati. Lo stesso discorso vale per le milanesi”.