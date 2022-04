Zauli: “Il bilancio di questo campionato è positivo, adesso i playoff”

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23, ha analizzato la stagione, con un cenno ai playoff che si disputeranno tra pochi giorni.

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta contro il Legnago, successo che ha permesso ai bianconeri di arrivare all'ottavo posto in classifica, piazzamento importante per i playoff che inizieranno che tra pochi giorni. L'avversario di Madama sarà il Piacenza, club che è arrivato nono nel girone A della Serie C, con quattro punti in meno del club piemontese. L'incontro sarà in gara secca, si giocherà in casa per la Juventus U23, grazie al miglior posizionamento nel campionato, un match da dentro o fuori anche per capire le ambizioni della Vecchia Signora, che ha già comunque raggiunto l'obiettivo stagionale fissato ad inizio stagione, migliorando anche il risultato ottenuto nell'annata 2020-21.