Zauli: “La squadra è cresciuta, andare ai quarti sarebbe strepitoso”

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23, ha analizzato il percorso dei bianconeri, parlando del sogno quarti di finale.

redazionejuvenews

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV in vista della gara di ritorno dei playoff contro il Renate. Ecco le sue parole sul percorso: "Queste tre partite ci fanno capire quando è difficile. Siamo contenti perché la squadra ha combattuto sotto ogni punti di vista, sia tecnico che fisico che nei valori di volere il risultato in tutte e tre le partite. Chiaramente nella prima avevamo il doppio risultato e il Piacenza non aveva nulla da perdere, negli ultimi minuti ha buttato palla dentro l’area, siamo stati fortunati e abbiamo portato a casa un grandissimo risultato. Da lì la squadra si è un po’ sciolta, è andata a lottare a Vercelli in un campo difficilissimo dove non avevamo mai fatto punti, ottenendo un grandissimo risultato. Adesso è un po’ diverso, col Renate è un doppio confronto. La squadra l’ha affrontata bene, cercando di imporre il gioco e creare occasioni. Sapendo di giocare contro una squadra che negli ultimi due anni è arrivata sempre terza o quarta, è esperta e sa stare lassù. E’ stata una partita difficile, giocava con grande coraggio e bene."

Sul Renate: "Andremo là e si ripeterà quello che è successo a Vercelli. Dobbiamo cecare di fare la nostra partita coraggiosa. Il gruppo di ragazzi ci sta dando tantissima soddisfazione. Sono molto positivo per la partita perché vedo spirito, poi accetteremo qualsiasi tipo di risultati. Andremo là per vincere la partita, siamo in grado di farlo. E’ da dentro e fuori, il Renate penserà che non dobbiamo pensare di andare a a farlo. Inconsciamente può subentrare nei giocatori questo pensiero, dobbiamo approfittare di questo e giocare senza aver paura di prenderlo, con coraggio e con l’esuberanza che questi ragazzi hanno sempre dimostrato e far si che questo sia il nostro grande vantaggio. Per noi superare questo turno e passare ai quarti sarebbe un risultato strepitoso".

Sul gruppo: "Sono molto contento perché la squadra è cresciuta man mano. Abbiamo avuto una discreta continuità sotto il profilo dei punti, tra andata e ritorno sono state fatte ottime partite. Questo gruppo ha sempre lottato fino all’ultimo, non ha mai mollato e ha dimostrato valori morali importanti. In queste partite secche ci stiamo togliendo soddisfazioni, ma dobbiamo dimenticarci quanto fatto. Abbiamo di fronte una partita secca contro una squadra forte, l’ha dimostrato l’altro giorno. Sappiamo che c’è la possibilità di arrivare tra le prime 8 del campionato. Per noi sarebbe un grandissimo traguardo".