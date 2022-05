Zauli: “Vogliamo ottenere qualcosa di straordinario”

L'allenatore della Juventus Under 23 ha parlato microfoni di JTV per presentare la gara di oggi. Ecco le sue parole e la lista dei convocati.

Dopo aver superato Piacenza e Pro Vercelli, oggi la seconda squadra bianconera proverà a regalarsi un'altra gioia. Alle 18 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, la Juventus Under 23 scenderà in campo contro il Renate nella gara di andata del primo turno dei playoff promozione nazionali di Serie C. Ai microfoni di JTV mister Zauli ha presentato la sfida: "Il risultato fa la differenza rispetto al modo di giocare. Conosciamo il Renate e sappiamo cosa ha fatto negli ultimi due anni. Saranno due partite difficili, ma noi arriviamo da due gare che ci hanno dato grande autostima. I ragazzi non vedono l’ora, ci giocheremo le nostre possibilità".

Sull'andamento dei playoff ha aggiunto: "Abbiamo giocato partite equilibrate, ne siamo usciti vincitori e ci fa piacere, la squadra è stata premiata con merito. Contro il Renate vogliamo ottenere qualcosa di straordinario, abbiamo anche quel pizzico di fortuna quando serve, che non guasta".

Poi un messaggio per Nicolussi Caviglia: "Uno dei giovani più importanti che il settore giovanile della Juve ha lanciato in questi anni. Il ragazzo ha sempre messo una tenacia incredibile, il progetto ha come fine quello di rilanciarlo dove merita. Un ragazzo importantissimo, porta esperienza, siamo contenti stia tornando finalmente in forma".

Zauli ha detto la sua anche sulla promozione in A della Cremonese, dove c'è stato lo zampino bianconero: "Fagioli, Rafia e Zanimacchia sono stati protagonisti insieme a Pecchia, che è passato da qui. Mi piace pensare che l’esperienza fatta in Under 23 gli sia stata utile".

Andiamo a vedere l'elenco completo dei convocati del mister per questa importante sfida, reso noto dal sito ufficiale della Juventus.

"UNDER 23 | I CONVOCATI PER I PLAY-OFF NAZIONALI

Alessandria, Stadio "Giuseppe Moccagatta": alle 18:00 la Juventus Under 23 è pronta a scendere in campo contro il Renate nella gara di andata del primo turno dei play-off nazionali.

Di seguito i bianconeri a disposizione di Mister Zauli".

I CONVOCATI

1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

41 Nicolussi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter