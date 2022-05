Juventus U23, 1-1 con il Renate: tutto rimandato alla partita di ritorno

La Juventus U23 ha ottenuto un pari prezioso contro il Renate nei playoff, ma il discorso qualificazione è ancora in bilico.

La Juventus U23 , nella gara di andata del terzo turno dei playoff, ha pareggiato 1-1 con il Renate , in rete ancora Compagnon . Si deciderà tutto nel match di ritorno, dove i bianconeri, per andare ancora avanti, potranno soltanto vincere. Ecco il report della partita, pubblicato dal sito della Vecchia Signora: "Finisce in parità l'andata del terzo turno di Playoff, primo turno Nazionale, per l'Under 23. Uno a uno al Moccagatta: i ragazzi di Zauli hanno solo un risultato possibile fra 4 giorni a Meda per continuare il sogno Serie B, la vittoria.

Parte bene la Juve nella ripresa, con un'ottima azione ancora di Nicolussi Caviglia, che si conferma ottimo rientrante dal lungo infortunio: conclusione dalla distanza e palla fuori di poco al 50'. Gli ospiti reagiscono forte, decisi evidentemente a tornare in vantaggio per dare uno scossone alla qualificazione: in pochi minuti, al 64' e al 67', Israel è decisivo in due occasioni, prima su un colpo di testa di Silva diretto all'incrocio e poi su una sassata di Piscopo. Sono questi, però, gli unici veri pericoli corsi dalla porta bianconera nella ripresa: la squadra di Zauli dimostra personalità, non perde coraggio e anzi negli ultimi minuti produce un buon forcing, tuttavia non sufficiente a sbloccare il risultato. Finisce uno a uno, nella gara di ritorno a Meda, giovedì sera, in virtù della posizione in classifica in regular season, la Juve sarà chiamata a un'altra impresa dopo quella di Vercelli per continuare il sogno. Nulla è impossibile."