Zaniolo, la sorella lo manda alla Juve: “Niente insulti se vuole andare via”

La sorella del calciatore della Roma ha commentato un post di un utente sui social, specificando il fatto che la volontà del giocatore non debba essere oggetto di insulti

La Juventus ta lavorando sul mercato per migliorare la squadra dello scorso anno, che non è riuscita, dopo 10 anni di vittorie, ad alzare alcun trofeo al cielo, e nemmeno a lottare per lo Scudetto, con l'inizio della scorsa stagione che è stato deficitario per tutto l'anno. Massimiliano Allegri sta quindi lavorando per cercare di curare tutti i minimi dettagli in vista della prossima stagione, nella quale la Juventus dovrà tornare a vincere, soprattutto in Italia, continuando a sognare la ChampionsLeague, sfiorata negli ultimi anni in due occasioni, a Berlino e a Cardiff, con entrambe le finali perse dai bianconeri.

Obiettivi precisi per la Juventus, sia sul campo che al di fuori, con la squadra mercato bianconera che sta continuando a lavorare per fornire al tecnico le migliori soluzioni possibili: dopo gli arrivi di Paul Pogba e di Angel DiMaria, ai quali si aggiunge quello di Andrea Cambiaso che però potrebbe essere girato in prestito, i bianconeri stanno continuando a sognare il mercato, e uno dei principali obiettivi della squadra risponde al nome di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è partito per il Portogallo con la squadra, ma non è sceso in campo nella prima amichevole in terra lusitana contro il Sunderland.

Un'esclusione che testimonia ancora di più quanto il rapporto con la Roma sia arrivato alla fine, complice anche la volontà del giocatore di lasciare la Capitale, dopo che l'incontro con la società per il rinnovo aveva dato esito negativo. Volontà certa quella di Zaniolo, che vuole trasferirsi a Torino per andare a giocare nella squadra che tifa sin da piccolo, come testimoniato da molti post sui suoi profili social, risalenti a tanti anni fa. Proprio dai social è arrivata un'altra conferma sulla sua volontà, da parte della sorella: "Non bisogna insultaro e minacciarlo se vuole andare via" il commento apparso sotto un video di Dybala su Tik Tok, che testimonia come Zaniolo veda bianconero nel suo futuro.