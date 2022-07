Calciomercato Juventus: Pau Torres c’è! Ma Sky spiazza tutti su De Ligt

Il calciomercato della Juventus , oltre che su Nicolò Zaniolo , in questo momento si sta concentrando in particolar modo sulla difesa. Il perché è abbastanza chiaro. Giorgio Chiellini ha salutato Torino e presto lo stesso potrebbe fare anche Matthijs de Ligt . La trattativa con il Bayern Monaco per il centrale classe '99 va avanti, ma nel frattempo la Juve deve cautelarsi cercando di bloccare il prima possibile un profilo di grosso calibro che possa sostituire de Ligt. Sfumato ormai definitivamente il sogno Koulibaly , destinato al Chelsea, il casting bianconero continua. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del possibile ritorno di fiamma per Gleison Bremer , ma nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome.

Secondo Sky infatti, il futuro del difensore bianconero potrebbe non essere così segnato come sembra. La Juventus ad oggi non sarebbe affatto soddisfatta dell'offerta ricevuta dal Bayern Monaco per il suo gioiello e per ora non avrebbe particolare motivazioni nell'accelerare la trattativa. Anzi, per Sky Matthijs de Ligt potrebbe addirittura rimanere a Torino anche la prossima stagione qualora alla Continassa non dovesse arrivare un'offerta congrua alle richieste di Madama. Il difensore infatti ha ancora un contratto di due anni e per questo la Juve potrebbe anche trattenerlo, nonostante la volontà di De Ligt di trasferirsi al Bayern. La mancata cessione del 22enne rallenterebbe o addirittura comprometterebbe altre operazioni in entrata, ma la Juventus non vuole svendere un giocatore così importante. Nelle prossime ore comunque è atteso un rilancio da parte del Bayern Monaco: la partita è ancora apertissima. Intanto però, attenzione anche ad altre grosse news per il calciomercato della Juventus in entrata. Agnelli pronto a scatenarsi: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<