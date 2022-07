Mercato Juve, Koulibaly per De Ligt? Colpo di scena: Bargiggia spiazza tutti

Il mercato è notoriamente materia fluida, sempre in evoluzione e la Juve ne sa qualcosa. In poche parole, tutto può cambiare in un attimo e le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo. E, in effetti, queste ultime ore stanno regalando nuove indiscrezioni e novità pesanti proprio per quanto concerne il calciomercato bianconero. Ma andiamo con ordine e iniziamo da Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è in uscita, non ci sono dubbi su questo. Come non ci sono dubbi che il Bayern Monaco stia facendo veramente sul serio per il classe '99 bianconero. Il noto esperto di mercato Paolo Bargiggia ha dato aggiornamenti su questo fronte in diretta su 1 Station Radio.