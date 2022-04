Zaniolo: “Non so se il prossimo anno sarò qui”

Il calciatore della roma ha parlato intervistato dopo la partita di Conference League di ieri sera, nella quale ha segnato la sua prima tripletta in carriera

Il calciatore della Roma è stato protagonista assoluto ieri sera nella semifinale di ritorno di Conference League, nella quale ha segnato la sua prima tripletta tra i professionisti in carriera. Al termine della partita il calciatore ha parlato della sfida e suo futuro: "Abbiamo fatto la partita che ci ha chiesto il mister, siamo stati perfetti sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ci godiamo questa vittoria e voliamo in semifinale. Un traguardo importante, ma non vogliamo fermarci qua".

"Non nascondo che il derby lo avrei voluto giocare, ma rispetto le scelte del mister, che in quell’occasione sono state anche giuste. Io sono pronto a dare sempre il mio apporto e sono contentissimo per questa vittoria. La semifinale è un traguardo importante, la dedico alla mia famiglia, la tripletta è per loro. Una gioia arrivata davanti a questi splendidi tifosi. Gli voglio bene, mi sono sempre stati vicini, anche più nei momenti brutti che in quelli belli. Io ho sempre pensato solo a mantenere l’equilibrio, sia quando le cose andavano bene sia male. Questa è una giornata perfetta, ma devo restare equilibrato. Però non so se il prossimo anno sarò qui".