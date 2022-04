Juventus, avanti tutta per Raspadori: pronto l’incontro tra le parti

La Juventus si avvicina a Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. Tra pochi giorni potrebbe esserci il primo approccio.

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando senza sosta per trovare il sostituto di Paulo Dybala. E' infatti acclarato che l'attaccante argentino non rinnoverà il proprio contratto con la società bianconera, e l'addio sarà a parametro zero, visto che il contratto della Joya scadrà tra pochi mesi, a giugno. La Vecchia Signora, quindi, dovrà trovare un altro attaccante, probabilmente con diverse caratteristiche, visto che a quanto pare Allegri vorrebbe giocare con il 4-3-3, schieramento di gioco che escludeva proprio Dybala, motivo per cui sul mercato Madama potrebbe puntare ad un esterno a tutto fascia, alla Chiesa, per formare un tridente stellare con l'ex Fiorentina e Dusan Vlahovic.

E' noto a tutti che il club piemontese ha puntato Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. Anche l'ad dei neroverdi, Carnevali, in una recente intervista, ha confermato l'interessamento della Juventus per il classe 2000. Ecco le parole del dirigente del club emiliano: "La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021, ma non c’era tempo per imbastire la trattativa e loro presero Kean. Le dico di più: aspetto la Juve a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti. Però se vuole Raspadori, deve rassegnarsi a spendere. C’è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso."

Una conferma a tutto tondo, con tanto di cifre e prezzi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella prossime settimane potrebbe esserci anche il primo incontro, in occasione della sfida tra il Sassuolo e Juventus, in programma nella prossima settimana, nel weekend tra il 23 e il 24 aprile. Un primo confronto per capire le istanze delle due squadre, e le relative richieste e posizioni dei due club. Comunque il calciomercato entra nel vivo e i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati in vista dell'estate.