Juve, Zanimacchia alla Cremonese, Ranocchia conteso da tre club

Mentre ci son tanti affari in entrata da definire, ci sono anche i giovani da piazzare. Fatta per l'ala, il centrocampista piace in Serie A.

redazionejuvenews

La Juventusin queste settimane è molto impegnata sul mercato e sta lavorando su diversi tavoli per cercare di costruire una rosa che possa tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa, dopo una stagione avara di soddisfazioni. Ma oltre a pensare ai grandi colpi in entrata, come Di Maria e Pogba, c'è da pensare anche alle uscite. In particolare, il club bianconero si deve occupare del futuro dei diversi giovani che nella scorsa stagione hanno giocato in prestito in giro per l'Italia.

Uno di questi è Luca Zanimacchia. Come riferisce Sky Sport, è stato trovato l'accordo di massima tra la Juve e la Cremonese per la permanenza del giocatore anche nella prossima stagione. L'ala destra classe '98 è stato uno dei protagonisti della storica promozione del club grigiorosso in Serie A dopo ventisette anni e si trasferirà a Cremona a titolo definitivo. Nella scorsa stagione, conclusa con il secondo posto in Serie B e la promozione diretta, ha segnato8 gol e fornito 6 assist in 36 presenze. Ora si giocherà le sue chance in A nella squadra con cui l'ha conquistata. Nella sua esperienza bianconera ha totalizzato 69 presenze e segnato 10 gol con l'Under 23.

Un altro nome caldo è quello di Filippo Ranocchia. Nella scorsa stagione il centrocampista ha giocato in prestito al Vicenza in Serie B, dove ha ben figurato. In 30 presenze ha collezionato un gol e 3 assist con la maglia biancorossa. Il classe 2001 ora piace a diverse squadre di Serie A. Al momento in prima fila c'è l'Hellas Verona, ma si sono fatte avanti anche la Cremonese e la Salernitana. Dopo la gavetta, per il giocatore nativo di Perugia sembra arrivata l'ora del debutto. Nessuna novità, infine, per Nicolò Fagioli. Il giovane fantasista piace molto al Parma, oltre che alla stessa Cremonese, dove ha giocato lo scorso anno. Allegri però lo vorrebbe in ritiro.