Juve Under 19, una stagione di emozioni per i bianconeri

La stagione da poco conclusa è stata ricca di grandi emozioni per la Primavera maschile, ma anche per quella femminile. Il focus del club.

La stagione delle formazioni Under 19 è stata piena di emozioni. Riviviamole nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus.

"UNDER 19 REWIND | UNA STAGIONE DI EMOZIONI

Una stagione di crescita, umana, caratteriale, ma anche di gioco e risultati. Nel 2021/22 l'Under 19 bianconera ha mostrato i suoi progressi, diventando letteralmente un gruppo granitico, e ottenendo risultati in certi casi storici.

Iniziamo dal campionato: i bianconeri hanno disputato un girone di Primavera 1 sempre di qualità, disputando ogni partita a viso aperto e con la voglia di tenere in mano il pallino del gioco. Quinti al termine della stagione regolare, i ragazzi dell'Under 19 hanno disputato una grande partita contro l'Atalanta ai quarti di finale playoff, vincendo nei minuti finali con un gol di Cerri.

Nulla da fare in semifinale, quando la Juve ha dovuto cedere il passo alla Roma, pur giocandosi a lungo le sue carte: due a zero per i capitolini, che sono andati in Finale contro l'Inter, laureatasi poi Campione d'Italia.

Anche in Coppa Italia è ancora la Roma fatale ai bianconeri. La Juve entra nella competizione agli ottavi e il 1 dicembre 2021 supera la Lazio a Vinovo di misura, 1-0. Quarti di finale, 23 febbraio: una partita intensa, fra bianconeri e giallorossi: 2-2 il risultato finale e si va ai rigori, dove la squadra romanista la spunta di un gol. Eliminazione, molti rimpianti, ma ancora una volta la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

YOUTH LEAGUE: IL SOGNO DIVENTA REALTA'

E' nella massima competizione europea che la Juve dà il meglio di sé. Si inizia con un pareggio esterno col Malmo, 2-2, poi il girone della Juve diventa letteralmente esplosivo. 3-1 al Chelseaa Vinovo, 0-2 a San Pietroburgo con lo Zenit e 4-2 in casa pochi giorni dopo; ancora una vittoria esterna, 1-3 con gli inglesi, per chiudere con un 4-1 con il Malmo.

Un girone pazzesco (raccontiamo l'avventura in UYL qui) e un'avventura che deve ancora dire molto.

A quasi tre mesi di distanza dall’ultima partita, ecco la gara secca degli ottavi di finale, in Olanda. Ad Alkmaar l’incontro è difficile, con i padroni di casa che tengono le redini del gioco ma non trovano la rete, così come i bianconeri che nonostante qualche buona ripartenza sfiorano solo il vantaggio. Parità al 90’, si va ai rigori. La Juve fa 5 su 5, l’ultimo realizzato da Strijdonck dopo la parata di Senko - grande protagonista tra i bianconeri - su Schouten.

E poi la magnifica prova col Liverpool, un 2-0 che non lascia scampo. Si va a NYON!

In Svizzera, per la Final Four, i bianconeri vivono un'esperienza incredibile. Escono ai rigori nella semifinale col Benfica, che si laureerà campione, al termine di un match che definire emozionante è poco: 2-0 per loro, 2-2 con due gol pazzeschi di Chibozo e Turicchia, e poi i rigori. Fatale, ancora una volta, proprio l'ultimo.

Ma non vi diciamo altro: vi lasciamo ancora una volta alla visione di "Together We Stand", la seconda puntata di "Bianconeri Next Gen" dedicata proprio a quei giorni a Nyon.

Che siano il migliore auspicio per una nuova grande stagione, la prossima.

UNDER 19 FEMMINILE, A UN PASSO DALLO SCUDETTO

Vanno vicine, vicinissime al titolo le ragazze di Coach Piccini. Dopo un girone in cui le bianconere chiudono al primo posto, mettendosi dietro rispettivamente Milan, Inter e Verona, ci sono le emozionanti fasi finali, che si giocano da fine maggio. E che per la Juve iniziano come meglio non si potrebbe: 1-0 e 0-0 contro San Marino, si va alle semifinali.La Fiorentina è strapazzata, 4-1, e si aprono le porte per la finale contro la vincitrice dell'altro girone di regular season, la Roma.

Il sogno è solo sfiorato: vincono le giallorosse 2-0, ma alle ragazze della Juve restano tantissimi, e meritatissimi, applausi".