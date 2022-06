Durante: “Pogba e Di Maria? Due Ferrari usate, Agnelli non ha idee…”

L'agente FIFA e grande esperto di calciomercato sudamericano è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club.

redazionejuvenews

Sabatino Durante, agente FIFA e grande esperto di calciomercato sudamericano, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nella trasmissione 1 Football Club. Il mercato della Juventus comincia a prendere forma: "Partiamo dal presupposto che per me, riprendere Pogba non è un'ottima scelta. Di Maria lo conosco dal Mondiale in Canada, ha fatto tanti chilometri. Mi sembra che la società di Agnelli stia acquistando delle macchine usate, delle Ferrari, ma comunque usate. Mi sembra una mancanza di idee".

Non manca la critica alla presidenza: "Ma questa non è una novità: Agnelli non ha più idee da quando ha preso Cristiano Ronaldo. Il portoghese, alla sua età, gioca solo per aumentare i suoi numeri, quindi giochi in dieci. Inoltre occupi il 90% del tuo budget e non hai soldi per costruire il centrocampo. Quando presero il portoghese dissi che avrebbe ammazzato anche Dybala e così è successo. Quindi non mi esalto per il ritorno di Pogba. Cos'ha vinto il francese con il Manchester United? Nulla. Ormai va a due all'ora, se perde palla non la recupera, lo vedo un po' inutile alla manovra".

Le italiane non pensano al futuro: "Le nostre squadre devono capire che si devono attrezzare per fare le coppe europee piuttosto che vincere lo Scudetto, e con questo mi ricollego all'affare Lukaku-Inter. Riprendendo questi giocatori non si pensa al futuro. I nerazzurri hanno lavorato sul futuro quando hanno preso Lautaro, ma non di certo riportando il belga in Italia. Con questi soldi si potrebbe prendere Lopez del Lanus e assicurarsi un fenomeno che potrebbe valere 60 milioni fra un paio di anni".

Buffon ha detto che Di Maria oggi in Serie A sarebbe come Maradona: "Non tocchiamo Dio. Peraltro, Di Maria negli ultimi anni non era neanche più un titolare fisso nel Psg. A livello internazionale non è più quello di una volta. Due anni fa proposi Luis Diaz a tutti e in Italia non lo volle nessuno. Adesso sappiamo quanto valga. La stampa che parla di 'grande mercato delle italiane' illude i tifosi".