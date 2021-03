Zanetti: “Ronaldo ha alzato il livello del calcio italiano”

L'ex capitano dell'Inter ha parlato anche della Juventus

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, con i bianconeri che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e la conquista della finale della Coppa Italia, hanno solo il campionato a cui rivolgere le loro attenzioni fino alla fine della stagione. In Serie A i bianconeri devono recuperare 10 punti all'Inter, che ha una partita in più, ma che in questo momento sembra in grande forma.