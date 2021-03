Ronaldo e un silenzio che fa rumore

Nessun post, nessuna dichiarazione, nessun segno dal portoghese dopo l'eliminazione dalla Champions

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, che è avanzato ai quarti di finale della competizione dopo il doppio confronto con i bianconeri, superato grazie alla regola dei gol in trasferta. La partita di andata è infatti stata vinta al Do Dragao dagli uomini di Sergio Conceicao per 2-1, che poi sono stati sconfitti a Torino per 3-2, ma hanno staccato il pass per i quarti di finale, inguaiando la stagione della Juventus.

La Champions League era infatti un obiettivo dichiarato della squadra di Andrea Pirlo, che invece è stata eliminata per il secondo anno consecutivo agli ottavi. Lo scorso anno fu il Lione ad essere fatale a Maurizio Sarri, mentre l'anno precedente la Juventus riuscì a rimontare agli ottavi l'Atletico Madrid, vincendo per 3-0 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo ma venendo poi eliminata dall'Ajax nel turno successivo. Una coppa che sembra maledetta per i bianconeri, che quest'anno sono stati abbandonati anche da chi queste partite non le ha mai sbagliate e che negli anni precedenti aveva comunque guidato i bianconeri con i suoi gol.

La doppia sfida contro il Porto infatti, ha visto il numero 7 bianconero Cristiano Ronaldo totalmente avulso dal gioco e dalla squadra, e non solo in una delle partite ma in entrambe le sfide. Ronaldo veniva dal riposo contro la Lazio, prima del quale aveva giocato 9 partite di fila senza riposare. Ronaldo era sicuramente stanco e provato per i grand sforzi di questo periodo, ma l'assenza del suo contributo nelle due partite con i portoghesi ha inguaiato la Juventus, che si è trovata lasciata sola dal suo uomo più rappresentativo. Prestazioni non all'altezza del campione che ha sempre dimostrato di essere, con quell'errore in barriera che ha propiziato il 2-2 del Porto che starà ancora ronzando nella sua mente. Ronaldo dal giorno dell'eliminazione non si fa sentire, con i suoi account social che non registrano nuovi post, ma un silenzio che inizia a preoccupare i tifosi bianconeri.