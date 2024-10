Zamorano rincara la dose: "Ricordo ancora il furto del '98..."

Ivan Zamorano, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita del 1998.

Ivan Zamorano, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita tra Juventus e nerazzurri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “È una delle partite più grandi del mondo, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Forse quello spagnolo è un Clasico più mediatico, più “mondiale”, ma c’è qualcuno che vuole davvero perdersi lo spettacolo di San Siro? Inter-Juve è semplicemente la storia. La squadra della Juve? Hanno cambiato tanto, soprattutto l’identità: non è una cosa da poco. Per questo a Thiago Motta serve tempo. A me una punta centrale come Vlahovic piace molto, anche se è un po’ irregolare nelle prestazioni”.

Sulla sfida del 1998

“Quale sfida ricordo? Come faccio a non dire il “furto” del 1998? Perché è stato un furto. Non dimenticheremo mai Ceccarini e quello scudetto che meritavamo noi…. Ma ricordo anche il mio gol in uno 0-3 a Torino in Coppa Italia 1996-97. Non solo Thiago, tanti hanno vinto e sono giustamente apprezzati, ma sono consapevole di avere con il mondo nerazzurro un legame diverso, speciale. La gente non giudica solo per i trofei, ma per il sudore: non dico che gli altri non dessero tutto, anzi, ma il guerriero Zamorano per il nerazzurro sarebbe stato davvero pronto a tutto”.