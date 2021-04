Zambrotta: “Per la Juve la Champions è a rischio”

L’ex difensore bianconero parla della situazione in casa Juve

redazionejuvenews

Il pareggio contro il Torino di ieri ha frenato la corsa in Champions League dei bianconeri, che adesso si trovano al quarto posto con 56 punti, insieme al Napoli di Rino Gattuso e a due punti di distanza dell'Atalanta di Gasperini. Il derby della Mole, il più equilibrato dopo oltre vent'anni di scontri diretti, ha alimentato ancora di più i malumori all’interno della società e tra i tifosi juventini che chiedono una svolta alla dirigenza, per cercare di salvare il salvabile di una stagione da dimenticare, sotto ogni punto di vista, sia in Europa che in Italia.

A parlare della precaria situazione in casa Juventus è stato l'ex difensore della Nazionale Gianluca Zambrotta. Il campione del mondo è stato ospite nella trasmissione "A tutta rete" in onda su Rai 2. L'ex giocatore ha infatti commentato i risultati poco soddisfacenti dei bianconeri: "Il rischio che la Juventus perda il posto in Champions c'è, però deve recuperare ancora una partita e potrebbe andare dietro all'Inter e davanti al Milan", ha detto. Infatti, proprio mercoledì 7 aprile, alle 18.45, i bainconeri dovranno recuperare la 3a giornata di Campionato contro il Napoli, una sfida importante per il futuro di entrambe le squadre.

Il progetto e la scommessa Andrea Pirlo è risultata un fallimento. Adesso per la Juventus è arrivato il momento di raccogliere i cocci e cercare di rimanere aggrappata ad un quarto posto quanto mai difficile da conquistare. Per questo motivo il match contro il Napoli è fondamentale: chi vince ha più chance di giocare in Champions League l'anno prossimo. Questa mattina il gruppo si è ritrovato a Vinovo per una seduta di allenamento pasquale. "Alla prossima partita, combattendo insieme", è questo il messaggio che la Juventus ha affidato al suo account Twitter. Una promessa ai tifosi, una carica per i giocatori e un avvertimento per gli avversari.