Zambrotta: “La Juve deve trovare un’alternativa a Ronaldo”

Probabilmente la Juventus ha risentito dell’assenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è stato convocato per la sfida di Bergamo per un fastidio ai flessori accusato negli scorsi giorni. Un risentimento che a molti non è apparso credibile, in quanto non sembrava un ostacolo così grande da impedire al cinque volte pallone d’oro di affrontare una partita così delicata per la qualificazione in Champions League. Un forfait che potrebbe essere stato per precauzione e per tutelarsi in vista dell’Europeo: “Ronaldo ha avuto un problema, non si sentiva al 100% per giocare una partita contro l'Atalanta. Un eventuale infortunio potrebbe essere un problema per l'Europeo. La Juve deve comunque trovare un'alternativa a CR7". Queste le parole dell’ex terzino di Juve e Nazionale Gianluca Zambrotta intervendo a A tutta Rete, trasmissione sportiva in onda su Rai 2.