Youth League| Il commento di Padoin al termine della gara

Il rammarico di Simone Padoin dopo il pareggio di oggi. I suoi ragazzi sono stati eliminati dalla Youth League.

Leggiamo le dichiarazioni di mister Simone Padoin al termine del match contro il Pafos. I bianconeri, dopo essere andati in vantaggio per 2-0, si sono fatti rimontare dalla squadra cipriota. Con questo pareggio la Juventus U19, dice addio alla possibilità di accedere ai sedicesimi di finale della competizione.

Il commento di Padoin

”C’è delusione. Eravamo in vantaggio di due gol e abbiamo più volte sbagliato le occasioni per il 3-0. È difficile reagire a questa partita, con tante opportunità per andare a segno e poi un risultato finale di 2-2 che ti condanna all’eliminazione da questa competizione. Ci è mancato il cinismo nel chiudere la partita, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare: le occasioni che ti capitano vanno affrontate con cattiveria, se concedi qualcosa all’avversario poi ti punisce. La Youth League è una competizione meravigliosa perché vai ad affrontare le squadre migliori in Europa, ti confronti con tante realtà, noti le differenze e vedi un calcio qualitativo”.