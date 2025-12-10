Youth League| Bianconeri eliminati dopo il pareggio di oggi

I ragazzi di mister Padoin, dicono addio al sogno di qualificarsi per i sedicesimi di finale. Fatale il pareggio di oggi contro il Pafos.

Il cammino in Youth League della Juve Primavera si conclude con un pareggio contro i ciprioti del Pafos. I ragazzi di mister Padoin, in vantaggio per 2-0 grazie alle reti siglate da Tiozzo, si sono fatti rimontare e hanno così detto addio alla speranza di qualificarsi ai sedicesimi di finale.

La speranza di ottenere una qualificazione alla fase successiva, era nata grazie a un ottimo recupero nelle ultime partite, con il pareggio contro lo Sporting e la vittoria contro il Bodo Glimt. Purtroppo per i giovani bianconeri il cammino europeo era iniziato male con tre sconfitte consecutive. Quest’ultime si sono rivelate fatali in ottica classifica.

Con l’eliminazione dalla coppa europea, la Juve primavera avrà come unico obiettivo quello di concentrarsi sul campionato.