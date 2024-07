Yildiz: “Che orgoglio rappresentare la Turchia ad Euro2024”

Kenan Yildiz, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'avventura con la Turchia.

Kenan Yildiz, calciatore della Juve, ha detto la sua sull’Europeo della Turchia, terminato ai quarti di finale con l’Olanda. Ecco le sue parole: “E’ stato per me un orgoglio indescrivibile indossare la maglia della mezzaluna in questo grande torneo. Abbiamo fatto del nostro meglio per rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile. Un ringraziamento infinito ai nostri tifosi e a tutta la nostra nazione che sono stati con noi in ogni partita fino all’ultimo minuto. Il vostro amore e il vostro sostegno ci hanno dato forza in questo viaggio. Ora guarderemo avanti, stabiliremo nuovi obiettivi e lavoreremo per ottenere un successo maggiore”.