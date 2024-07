Juve, la Turchia di Yildiz vola ai quarti di finale di Euro2024

La Turchia di Yildiz ha battuto 0-2 l'Austria: il giovane talento della Juve vola ai quarti di finale di Euro2024

Grazie alla vittoria contro l’Austria la Turchia ha raggiunto i quarti di finale di Euro2024. Di nuovo titolare il talento della Juve Kenan Yildiz, sempre più al centro del progetto del ct Montella.

Austria-Turchia 0-2, la nota della Juve

Il club bianconero con una nota ha commentato la partita del giovane talento turco: “Prosegue il cammino di Kenan Yildiz in questi Europei 2024 di Germania, con la Turchia che, spinta dal calorosissimo pubblico (che sta colorando in ogni match le tribune prevalentemente di rosso), è riuscita da seconda qualificata del proprio girone a superare anche l’Austria agli ottavi. Titolare Kenan Yildiz, schierato sulla trequarti offensiva e in campo per 78’ – pronto adesso a godersi un’altra super sfida come quella contro l’Olanda ai quarti di finale, in programma sabato 6 luglio alle ore 21″.