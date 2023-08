Lukaku alla Juventus: pochi minuti fa l’annuncio fondamentale | Mercato

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione per quel che concerne il passaggio di Lukaku in bianconero, alla Juventus

La Juventus sta lavorando oramai da giorni sulla trattativa che vuole regalare a Massimiliano Allegri un nuovo colpo in attacco. Il nome lo sanno pure i sassi, ed è quello di Lukaku. Il giocatore oramai ex Inter, rappresenta il prototipo giusto per il mister juventino per scardinare le difese e per puntare a quello che è il vero obiettivo della prossima stagione: lo scudetto.

In questo senso stanno arrivando dei nuovi aggiornamenti riguardanti lo stato delle cose e della trattativa. A dare le ultimissime è in esclusiva per Sportitalia, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Ecco cosa ha dichiarato in tal senso.

Lukaku-Juventus, la situazione aggiornata da Alfredo Pedullà — "Quello che posso dirvi rispetto al passaggio di Vlahovic al Chelsea è qualcos di molto chiaro. I Blues in questo momento stanno facendo delle serie riflessioni sul da farsi. E le stanno facendo chiedendo alla Juventus 24-36 ore prima di dare l'ok, eventualmente. Il Chelsea potrebbe accettare la proposta bianconera, ma prima vuole rifletterci. Vuole pensarci. Di fatto, la Juventus ha le idee chiarissime. Vi dico".

"Il club bianconero ha chiesto 40 milioni di euro di conguaglio, per dare Vlahovic e per avere Lukaku e - appunto - soldi. Ma vi dico di più. Al netto di quella che sarà la risposta del Chelsea sull'affare in questione, posso dirvi che comunque la Juventus vuole andare fortissimo su Lukaku. Eventualmente, trovando un'altra soluzione per Dusan". Insomma, come avrete capito la Juve è oramai decisa a regalare ad Allegri Lukaku. E - in un modo o nell'altro - una soluzione verrà trovata. Anche lo stesso calciatore sta spingendo forte per il trasferimento a Torino, tanto che avrebbe rifiutato anche tante altre offerte.