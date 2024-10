Da Yildiz a Cambiaso: i risultati dei giocatori della Juve in nazionale - JuveNews.eu

Primo posto nel girone anche per la Turchia di Kenan Yildiz in virtù del successo in Islanda per 4-2 di ieri sera, con il numero 10 bianconero, sostituito nei minuti di recupero finali, grandissimo protagonista della serata con l’aggiunta di un assist messo a referto.

77 minuti in campo per Jonas Rouhi nella sconfitta per 3-0 della Svezia Under 21 sul campo dell’Olanda nel match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria”.

Curacao vs Grenada (Concacaf Nations League) – 1-0, in panchina nella nazionale di Curacao Comenencia.

Portogallo vs Italia (Torneo U20 Elite League) – 1-1, Anghelè in campo dal minuto 86.

Romania vs Svizzera (Amichevole U20) – 2-2, Florea titolare e in campo per 70 minuti.

Serbia vs Repubblica Ceca (Amichevole U18) – 2-3, Sosna subentrato al 59′ nella Repubblica Ceca.

Romania vs Montenegro (Amichevole U17) – 2-0, Precupanu subentrato al minuto 60, Badarau in panchina.