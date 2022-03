Juve Women, tutte le curiosità della vittoria sul Napoli

Importante vittoria ieri per la squadra femminile bianconera in trasferta contro il Napoli, con l'allungo in classifica sulla Roma seconda.

redazionejuvenews

Importante successo ieri per la squadra femminile della Juventus. Le ragazze guidate da mister Joe Montemurrohanno battuto in trasferta il Napoli per 2-0 con i gol di Lina Hurtig e Arianna Caruso. Una vittoria autorevole e molto preziosa. Con questi tre punti infatti le bianconere hanno allungato in vetta al campionato, approfittando del big match tra Roma e Milan. Tra giallorosse e rossonere infatti è finita in pareggio per 1-1, con il vantaggio del Milan con Thomas e il pari della Roma con Andressa. A questo punto le Women juventine sono al primo posto a quota 44 punti in classifica, con 5 punti di vantaggio sulla squadra giallorossa, che ne ha 39. Andiamo a leggere le curiosità statistiche sul successo di ieri, pubblicate sul sito ufficiale del club.

"WOMEN TALKING POINTS | NAPOLI - JUVENTUS

Arianna Caruso ha ritrovato il gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal 14/11/2020 contro la Florentia con la Juventus.

Cinque delle ultime sei reti di Lina Hurtig in Serie A sono state realizzate nel 1° tempo, dopo che quattro delle sue prime cinque marcature nel torneo erano arrivate nella seconda frazione di gioco.

Lina Hurtig è la giocatrice a cui Amanda Nildén ha fornito più assist (due) in Serie A, su cinque passaggi vincenti complessivi per lei.

Cristiana Girelli ha servito quattro assist in questo campionato, uno in più di quelli forniti in tutta la scorsa stagione di Serie A (tre).

I sette assist complessivi di Cristiana Girelli nelle ultime due stagioni di Serie A sono tutti arrivati su azione nel secondo tempo.

La Juventus ha vinto tutti e quattro i match contro il Napoli Femminile in Serie A segnando sempre esattamente due gol (otto in totale) e subendone solo uno.

La Juventus ha effettuato 20 tiri, l’ultima volta che ha tentato più conclusioni in un match di Serie A risale allo scorso novembre contro la Lazio (29)".