Juve, la Primavera femminile affronterà il Lione Under 20

Mercoledì le Women affronteranno il Lione nei quarti di Champions League. Prima però la primavera se la vedrà con l'Under 20 delle francesi.

Il settore del calcio femminile è in costante crescita e la Juventusè dalla prima ora sul pezzo, tra le società di vertice in Italia e con ambizioni in Europa. La prossima settimana la squadra guidata da mister Joe Montemurro sarà impegnata contro il Lione nei quarti di finale della Women's Champions League. Non sarà il primo confronto tra le due compagini. C'è infatti un precedente: nel dicembre del 2020 le francesi avevano avuto la meglio per 3-2, nonostante una grande prova delle bianconere. Ora la rivincita per fare la storia. Ma questa sfida sarà anche l'occasione per mettere in mostra i giovani talenti dei due club. La Primavera femminile affronterà l'Under 20 del Lione. Un'occasione di confronto tra le nuove leve e di crescita per le giovani ragazze bianconere. Ma andiamo a leggere i dettagli nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.