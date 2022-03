Villareal, Emery: “La Juve era favorita, siamo felici del risultato”

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore del Villareal Emery ha analizzato il match. Gerrard Moreno orgoglioso del risultato

Grazie alla vittoria per 3 a 0 contro la Juventus il Villareal ha raggiunto Atletico Madrid e Real Madrid ai quarti di finale. Per la squadra di Unai Emery si tratta di un traguardo importante, di cui andare fieri. Non a caso il tecnico della squadra spagnola al termine della partita ai microfoni di Sky Sport ha ammesso: "Loro erano i favoriti, parliamo di una squadra che ti chiede molto in termini di impegno. Noi abbiamo fatto una partita molto seria, già all'andata siamo riusciti a pareggiare dopo aver subito e ci siamo convinti di potercela giocare. Oggi nel primo tempo abbiamo dovuto mostrare pazienza e forza, Rulli ha dovuto dimostrare il suo valore. Però siamo riusciti a esprimere il nostro gioco: abbiamo avuto alcune buone occasioni, poi nel secondo tempo abbiamo creduto che bastava un episodio per girare la gara a nostro favore.Dopo il rigore la partita si è aperta e a quel punto il risultato è sbocciato".