Juve, ora bisogna voltare pagina. Danilo: “Chiediamo scusa ai tifosi”

Dopo la brutta sconfitta per la Juve è arrivato il momento di chiedere scusa ai tifosi e rialzare la testa: c'è ancora tanto per cui lottare

redazionejuvenews

La mattina dopo la brutta sconfitta contro il Villareal in Champions League brucia ancora di più. Negli ultimi mesi la Juventus aveva fatto grandi passi in avanti sotto il punto di vista del gioco espresso e dei risultati, ma contro la squadra di Unai Emery sono stati costretti ad arrendersi. Al termine della partita Danilo ha commentato: "Partita strana? Dopo uno 0-3 è difficile dirlo, le piccole cose fanno la differenza e sembra che si cerchino degli alibi. Non siamo stati bravi, dopo lo 0-1 dovevamo pareggiare, pensare a farlo, e invece siamo stati puniti. Dobbiamo chiedere scusa e alzare subito la testa, ricominciando a lavorare da domani".

Per il terzo anno consecutivo la Juventus è uscita dalla Champions League contro squadre sulla carta abbordabili: qualcosa non va, c'è ancora tanto, tantissimo lavoro da fare. La squadra va rifondata dalle fondamenta, negli uomini e nell'idea di gioco. Un processo iniziato con l'arrivo di Allegri prima e di Locatelli e Vlahovic poi, ma che non è ancora finito. Ora però non è il momento per arrendersi. I bianconeri dovranno ripartire dalle parole del terzino brasiliano: chiedere scusa ai tifosi e alzare subito la testa. Questa stagione è ormai per lunghi tratti fallimentare ma c'è ancora molto per cui lottare. Poi dal prossimo anno si vedrà.

E' di questo parere Fabio Capello, che nel post partita ai microfoni di Sky Sport ha detto: "In campionato la Juve è ripartita, sta facendo bene. In Champions il livello si alza e vieni castigato quando commenti un errore. Giocatori importanti sono mancati, soprattutto a livello difensivo, e in più anche la fantasia. I bianconeri sono riusciti a fare una buona partita, poi hanno perso. Io credo che Allegri stia facendo un buon lavoro e penso che la Juve abbia le idee chiare su quello che deve fare per continuare a essere la Juventus".