Juve Women, i numeri dell’impresa di ieri contro il Lione

Ieri sera una vittoria storica delle ragazze bianconere, che hanno battuto le francesi per 2-1. Tutti i numeri del grande successo juventino.

redazionejuvenews

Quella di ieri è stata una serata storica per la Juventus Women. La vittoria per 2-1 sul Lione nella gara di andata dei quarti di finale della Women's Champions League rappresenta un passo importante in vista della qualificazione. La partita era iniziata in salita con il gol di Macario. Poi però le ragazze guidate da mister Joe Montemurro non si sono volute arrendere. Negli ultimi venti minuti le bianconere hanno trovato prima il pareggio di Cristiana Girellie poi il gol della vittoria con Agnese Bonfantini, subentrata nella ripresa. Una vera e propria impresa, visto che la squadra francese ha vinto cinque delle ultime sei edizioni della massima competizione europea. Un dominio europeo che è stato interrotto lo scorso anno con la vittoria del Barcellona. Ora quindi bisogna crederci. Andiamo a vedere alcune curiosità sulla partita di ieri, pubblicate sul sito ufficiale del club.

"JUVENTUS WOMEN - LIONE, TALKING POINTS DI UNA GRANDE VITTORIA

Le Juventus Women sono la prima squadra di sempre a battere il Lione all'andata di una gara della fase ad eliminazione diretta. Le Juventus Women hanno inflitto al Lione la terza sconfitta in 41 match di UWCL. Tutte le tre sconfitte delle francesi sono arrivate nelle ultime due stagioni (nel 2020/21 contro il PSG e nel 2021/22 contro il Bayern Monaco). Contando anche il precedente della scorsa stagione, le Juventus Women hanno segnato 4 gol in 2 match casalinghi contro il Lione, due in più di qualsiasi altra squadra mettendo insieme i tre precedenti (2008/09 Verona, 2009/10 Torres and 2014/15 Brescia).

Cristiana Girelli ha segnato nove gol in dieci presenze in questa stagione in UWCL, contando anche la fase di qualificazione. Solo uno in meno rispetto a quelli segnati nelle precedenti 10 stagioni in cui ha partecipato alla Champions League. Nella sua prima esperienza in UWCL, Agnese Bonfantini ha segnato due gol negli ultimi due match, entrambi entrando dalla panchina ed entrambi all'Allianz Stadium".