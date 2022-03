Juve Women-Lione, le parole di Montemurro, Sembrant, Bonfantini e Girelli

Le parole di Montemurro, Sembrant, Bonfantini e Girelli al termine della bellissima vittoria della Juve Women contro il Lione

Vittoria storica per la Juve Women di Joe Montemurro , che ieri si è imposta per 2 a 1 sul Lione . Al termine della partita l'allenatore bianconero ha detto: «Lo stadio è stato costruito per lo spettacolo e siamo felici di averne realizzato uno. Abbiamo meritato la vittoria , siamo partiti da zero, crescendo, capendo a che livello siamo e non è un caso che stiamo facendo questo percorso. V ogliamo mantenere sempre questo livello e continuare a crescere, con umiltà e lavoro. Dopo il gol di Bonfantini ho sperato di fare il terzo gol: adesso andiamo a Lione per divertirci perché queste sono occasioni rare, è un’avventura che dobbiamo goderci. Abbiamo un piccolo vantaggio e faremo la nostra partita ».

Chiosa finale per Cristiana Girelli: «Vivere serate come queste è qualcosa di bellissimo ed emozionante, non capita spesso. Ognuna di noi lo sapeva, abbiamo dato tutto, ma sappiamo che ci aspettano 90 minuti tosti. Sono certa che venderemo cara la pelle al ritorno. Il pubblico? Stasera è stato fantastico, ci ha aiutato nei momenti difficili e ci ha aiutato a dare la carica per ribaltare la partita. Adesso pensiamo all’Inter, siamo professioniste e la gara è importante sia per il campionato che per darci cattiveria e determinazione per provare a passare il turno».