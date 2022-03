Juve Women, non è più un sogno: storica vittoria contro il Lione

Storica vittoria per la Juve Women, che a Torino batte il Lione 2 a 1 nell'andata dei quarti di finale di UWCL

redazionejuvenews

Impresa storia per la Juve Women, che ieri ha vinto l'andata dei quarti di finale di Uefa Women Champions League contro il Lione. Ecco il commento della partita pubblicato dal club bianconero: "Forse è ora di non chiamarlo più sogno. La Juve, in Europa, è una splendida, concreta, fortissima realtà. La prova del nove serviva questa sera, nel quarto di finale di andata contro una nobile del calcio europea, l’Olympique Lyonnais, ed è arrivata: due a uno a Torino, come se non bastasse in rimonta. E un’ulteriore certezza: le nostre ragazze sono, semplicemente, fantastiche.

LA GARA

Inizio scoppiettante: al primo un minuto succede di tutto, da una parte e dall’altra, con Macario che calcia alto da ottima posizione, e Hurtig che non concretizza poco dopo una palla gol clamorosa, a tu per tu con il portiere del Lione. La prima frazione di gioco è a prevalenza francese, anche perché il Lione ha il merito di portarsi in vantaggio dopo solo 13 minuti di gioco, con gol di Macario, che salta più in alto di tutti e supera la difesa bianconera. Il contraccolpo c’è, ma le bianconere non si perdono e restano compatte, anche quando Girelli salva un gol fatto sulla linea (verrà poi comunque segnalato off-side), anche quando alle ospiti, sul finire della frazione, viene annullata una rete a Malard per fuorigioco.

Le Campionesse d’Italia non mollano e nella ripresa, gradatamente, cominciano a crederci: se il primo quarto d’ora vede ancora le francesi in possesso, poco dopo l’ora di gioco le ospiti restano in 10 per fallo da ultimo uomo di Carpenter su Cernoia. È lo squillo che serviva alla Juve: al 64’ Valentina fa vedere, casomai ce ne fosse ancora bisogno, una classe di una spanna superiore e stampa sull’incrocio un tiro a giro pazzesco.

La Juve c’è, c’è tutta, Montemurro alza il baricentro e mette in campo Bonansea, tanto per far capire alle ospiti che aria tira. Il pareggio è nell’aria e arriva al 70’: indecisione clamorosa di Bouhaddi che non trattiene una palla comoda e lì, pronta, come sempre, c’è Girelli. Che manda letteralmente in delirio l’Allianz Stadium. Così come col Chelsea, anche questa sera c’è in campo una Juve che se la gioca alla pari con una grandissima del calcio mondiale: il Lione adesso soffre, le bianconere ci credono, lo stadio le spinge con un affetto commovente. Altra mossa del coach: a pochi minuti dalla fine entra Bonfantini, che all’83, al primo pallone, cambia ancora la storia. Filtrante perfetto di Boattin, Agnese non ci pensa due volte e incrocia un rasoterra imparabile. Tutto, semplicemente, fantastico.

Ci sarebbe anche tempo per dare una spallata alla qualificazione, ma Bouhaddi blocca a pochi minuti dal termine la rasoiata da sinistra di Bonansea. Poco male: la Juve si prepara ad andare a giocarsi il ritorno a Lione avanti di un gol. Ci sarà da lottare, ma possiamo stare tutti sicuri che la Juve lo farà, fino alla fine. Perché questo non è più un sogno: è realtà". (juventus.com)