Women, Montemurro: “Vincere contro un’avversaria così forte rende questa serata speciale”

Il tecnico delle Women ha parlato

redazionejuvenews

Joe Montemurro, tecnico delle Juventus Women, ha parlato ieri al termine della gara vinta in Champions League femminile contro il Wolfsburg. Le sue parole: "Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto difficile contro le tedesche, loro sarebbero partite forte per dominare il match e l'hanno fatto. Dovevamo essere abili a resistere e chiudere ogni spazio, siamo gradualmente entrati in partita e forse le migliori occasioni del primo tempo le abbiamo addirittura avute noi, ne sono convinto. All'Allianz Stadium abbiamo avuto troppa fretta di giocare, oggi le ragazze sono state più calme e Salvai e Gama sono state meravigliose nel dettare i tempi di quando aspettare e quando salire insieme alla squadra. Venire qui e vincere in un bellissimo stadio contro un'avversaria così forte rende questa serata davvero speciale per noi.

Wolfsburg non perdeva in casa da più di un anno? Questo rende ancor di più la misura della nostra impresa. Bisogna fare i complimenti a tutto lo staff e le giocatrici, dalle titolari a quelle che sono subentrate. Qualificazione? Nulla è deciso ancora, abbiamo 2 punti di vantaggio sul Wolfsburg e dobbiamo affrontare Chelsea e Servette, due squadre non da poco. Questi risultati ci danno la consapevolezza di poter portare punti a casa da Londra, pur affrontando uno squadrone che non perde in casa da moltissimo tempo come il Chelsea.

Pensiamo partita per partita, ci godiamo questo successo poi ci setteremo sulle frequenze della Coppa Italia, molte ragazze andranno in nazionale e ci saranno anche due importanti sfide in Serie A. Dicembre sarà un gran mese! Infortunio Cernoia? La sua uscita dal campo per infortunio è un gran peccato, ha preso una storta e la sua caviglia sinistra è gonfia. Vedremo nei prossimi giorni, sono cose che purtroppo accadono nel calcio e Valentina tornerà sicuramente più forte di prima e sarà utilissima alla squadra".