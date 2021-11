Wolfsburg-Juve Women: le formazioni ufficiali: Girelli ancora titolare

Tutto pronto in vista del big match di UWCL tra Wolfsburg e Juve Women. Riusciranno le ragazze di Montemurro a portare a casa il risultato?

Oggi alle 18.45 la JuveWomen di Joe Montemurro scenderà in campo contro il Wolfsburg per la quarta giornata della UWCL. Per le bianconere sarà una partita di fondamentale importanza: dopo aver centrato l'accesso alla fase ai gironi, vincendo contro la compagine tedesca la Juve riuscirebbe a strappare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Per il settore femminile bianconero sarebbe la prima volta, un successo assoluto. Vincere contro il Wolfsburg non sarà però un compito facile, visto anche il 2 a 2 dell'andata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino. La quadra di Montemurro ha però tutte le qualità per farcela e ce la metterà tutta per portare a casa i tre punti.