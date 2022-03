Juve Women, le convocate per la gara di ritorno con il Lione

Domani la squadra bianconera giocherà a Lione la gara di ritorno dei quarti della Women's Champions League. Ecco l'elenco delle convocate.

Per la Juventus Women è davvero un momento magico. La squadra femminile bianconera infatti viene da quattro successi di fila, l'ultimo dei quali conquistato domenica scorsa contro l'Inter nel Derby d'Italia. In campionato èprima con 5 punti di vantaggio sulla Roma. In Coppa Italia ha già ipotecato il passaggio del turno in finale con la strepitosa vittoria per 6-1 in trasferta sul campo del Milan nella semifinale di andata. Le ragazze di mister Joe Montemurro però domani si giocheranno un pezzo di storia. Alle 21 saranno ospiti del Lione nella gara di ritorno dei quarti di finale della Women's Champions League. In palio un posto in semifinale, che oltre a un sogno è diventato un obiettivo chiaro, della società come della squadra.