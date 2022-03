Ada Hegerberg avverte la Juve: “Colpita dal loro secondo tempo ma passiamo noi”

La calciatrice del Limone femminile ha parlato della partita di ritorno in programma domani contro la Juventus Women e valevole per la Women's Champions League

"È una gioia poter tornare a giocare. Mi sento di nuovo bambina. Stiamo per arrivare ad una sorta di uguaglianza con i nostri colleghi maschili. Ne abbiamo discusso molto. Già nel 2017 avevo dato il mio feedback. Ho fatto lo stesso dal 2021 fino ad ora e sembra che la Federazione abbia basato su di esso alcuni dei suoi miglioramenti , in termini di preparazione, personale, competenza. Stiamo andando nella giusta direzione, ma c'è ancora molto da fare".

"Da bambina ero molto curiosa, facevo di tutto, poi è arrivato il calcio e ho preso questo sport molto sul serio. A 13 anni ho iniziato a pensare, ok, potrei farcela. A 14 anni giocavo in prima divisione, a 16 in nazionale, a 17 mi sono trasferita in Germania, a 18 ho giocato una finale europea. È successo naturalmente".