Juve, test di allenamento alla Continassa con la Pro Sesto

La squadra oggi è tornata a lavorare verso l'Inter e ha svolto un test di un'ora con la Pro Sesto. Per Allegri ci sono recuperi importanti.

Si avvicina sempre di più la grande sfida. Domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium ci sarà il Derby d'Italia contro l'Inter. Una gara importante, che può essere quella della svolta in caso di vittoria. Con i tre punti i bianconeri infatti scavalcherebbero i nerazzurri e raggiungerebbero il terzo posto in classifica, rientrando in modo sempre concreto nella serrata lotta scudetto. Va ricordato comunque che la squadra di Simone Inzaghi ha una partita in meno, quella rinviata contro il Bologna, da recuperare in una data ancora da stabilire. In ogni caso però la vittoria nello scontro diretto e il sorpasso momentaneo darebbero una spinta decisiva per questo importante finale di stagione . Oggi la squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida. Andiamo a vedere il report della seduta, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus .

Prosegue la preparazione dei bianconeri verso il Derby d’Italia. Oggi la squadra ha disputato, in mattinata alla Continassa, un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra di Serie C che milita nello stesso girone della Juventus Under 23. Un test di un’ora, disputato sotto la pioggia, molto utile in vista della partita di domenica (match che sarà arbitrato da Irrati, assistito da Ranghetti e Vivenzi, quarto Ghersini, VAR Mazzoleni, AVAR Passeri). Per la cronaca, 1-1 il punteggio, per la Juve è andato in gol Daniele Rugani mentre per la Pro ha segnato Grandi. Ha preso parte al test Zakaria, mentre Alex Sandro ha svolto parte dell’allenamento. Domani si torna ovviamente in campo: appuntamento al mattino".