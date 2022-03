Juve, le voci dalla Spagna: il Barcellona è su Danilo

Secondo la stampa catalana, il club blaugrana sarebbe interessato al terzino bianconero, già cercato la scorsa estate. Ora una nuova offerta.

redazionejuvenews

Danilo è una delle certezze della Juventus di questa stagione. Anche lui mercoledì sera è crollato nel secondo tempo da incubo contro il Villarreal, ma la sua annata rimane di un livello molto buono. Tolti i mesi in cui è stato fuori per alcuni problemi muscolari, per Massimiliano Allegriè sempre stato un titolare. Solido, affidabile, sa quando spingere e quando rimanere più bloccato. Il nazionale brasiliano inoltre ha avuto il merito segnare il gol del pareggio nei minuti di recupero a Bergamo contro l'Atalanta. Una rete fondamentale per la risalita dei bianconeri fino al quarto posto, poi consolidato nelle giornate successive.

E in Spagna si fanno sempre più insistenti le voci di mercato sul suo conto. Secondo il Mundo Deportivo, il terzino verdeoro piace molto al Barcellona. Il club blaugrana in quel ruolo ha Dani Alves e Sergino Dest, eppure sembra intenzionato a cercare un altro rinforzo. Non è una novità, perché i catalani avevano già fatto un sondaggio per lui la scorsa estate. La situazione economica del club poi aveva impedito ulteriori sviluppi, con l'arrivo successivo di Dani Alves. Ma l'interesse per lui non sarebbe finito. Il giocatore infatti può essere una pedina molto utile, potendo giocare sia da terzino che da centrale.

Danilo comunque ha un contratto con la Juventus fino al 2024 e quindi il club bianconero avrebbe il coltello dalla parte del manico per deciderne il prezzo. Dal canto suo il Barcellona potrebbe provare a proporre uno scambio con lo stesso Dest. La Juve peraltro sarebbe intenzionata anche a rinnovare il contratto dell'ex Manchester City. Danilo ha raggiunto le 100 presenze in bianconero contro il Villarreal. Il tecnico lo stima molto e nello spogliatoio è ben voluto, come dimostra la fascia da capitano indossata in qualche occasione. Difficile quindi che la Juve lo lasci partire a breve.