Vocalelli: “La Juventus ha il merito di tenere aperto il campionato”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato del campionato disputato sin qui dalla Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Ha tanti meriti, la Juve. Anche quello di tenere vivo un campionato che l’Inter ha provato - come il Napoli dello scorso anno - a comandare praticamente senza rivali. Invece no. I bianconeri sono lì, a due punti, capaci di tenere testa ai nerazzurri, con un modo di stare in campo redditizio, pratico, in cui anche i difensori si improvvisano goleador, a dimostrazione di un collettivo che funziona. C’è chi ancora eccepisce sulla qualità del gioco, ma forse bisognerebbe cominciare a pensare che la bravura di un allenatore e di una squadra è nel saper esaltare le proprie caratteristiche".