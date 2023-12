Corsport: Dybala farà di tutto per rientrare in campo contro la Juventus

L'attaccante argentino non vuole rinunciare a Juventus-Roma, sfida di campionato in programma il prossimo 30 dicembre: come riportato dal "Corriere dello Sport", per l'attaccante argentino il match contro i bianconeri non è una gara come tutte le altre, e, pur di essere presente al match, Dybala è pronto a lavorare mattina e pomeriggio, dividendosi tra Trigoria e la palestra personale di casa sua. L'obiettivo è difficile, ma non impossibile.