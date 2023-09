Vocalelli: “Futuro roseo e grandi margini di miglioramento per la Juventus”

Alessandro Vocalelli ha parlato della Juventus nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport. Per il giornalista, la squadra bianconera ha mostrato in questo avvio di stagione pregi e difetti ma sarebbero i primi a far ben sperare per il futuro. Ecco cosa ha scritto: "Ma può una squadra come la Juve, che ha cambiato così poco sul mercato e ha mantenuto lo stesso stile di gioco, avere grandi margini di miglioramento? Detta così, la risposta più ovvia dovrebbe essere no, nel senso che - nel bene e nel male - di questo gruppo in fondo si sa tutto. Ed invece, a costo di andare controcorrente, la sensazione personale è esattamente all’opposto. Questa Juve che ha battuto un po’ faticosamente il Lecce, annacquando così la dura sconfitta col Sassuolo, ha legittimi motivi per immaginarsi diversa - più completa, in una parola banale più forte - e con un futuro molto più roseo di quello che sembra autorizzare la sua partenza un po’ altalenante. Per andare anche al di là del quarto posto che Allegri ha fissato come l’obiettivo Max".