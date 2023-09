La ‘Dea’ ne recupera tre in vista della Juventus: il punto

In vista della 7° giornata di campionato Gasperini potrà contare su tre ritorni: in primis ci sarà Musso tra i pali

Dopo la vittoria di misura contro l'Hellas , si scaldano i motori in vista dell'impegno di domenica alle 18.00. La Juve sarà chiamata ad affrontare gli uomini di Gian Piero Gasperini . Il tecnico nerazzurro verosimilmente riuscirà a recuperare tre uomini in vista del match contro la Juve . Si tratta di Musso, Zappacosta e Scalvini.

Il primo importante ritorno è quello di Juan Musso, che tornerà titolare dopo il match di Verona (sostituito da Carnesecchi). Come anticipato la Dea ritroverà anche il 'veterano' Zappacosta, che gode della piena fiducia di Gasp. Schierato dal 1' si rivedrà anche Giorgio Scalvini. Per il resto, l'undici che vedremo contro i bianconeri non si discosterà molto dalla formazione di ieri contro gli scaligeri. In difesa probabile la presenza della coppia Toloi-Djimsiti, mentre a centrocampo saranno probabilmente confermati Koopmeiners ed Ederson. In attacco ancora Lookman, con il terminale offensivo che potrebbe essere ancora Pasalic.