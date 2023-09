Calciomercato Juve | Colpo dal Real Madrid, gratis! Giuntoli lo vuole!

La Juventus starebba lavorando da settimane per capire quale possa essere la pianificazione per quel che concerne il calciomercato

Dopo la vittoria contro il Sassuolo la Juventus guarda avanti e lo fa pensando anche al calciomercato. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le mosse di Giuntoli in vista dei prossimi mesi che sul fronte mercato saranno a dir poco caldissimi. Questo lo diciamo nella misura in cui in estate, non è che la Juventus abbia potuto operare in maniera incredibile. Anche considerando il fatto che il cambio dirigenziale ha messo Giuntoli nella condizione di dover fare quello che serviva (vendere) nel minor tempo possibile. E dunque, senza grande spazio di manovra. Ma adesso, la musica può cambiare.

Juventus News | Giuntoli adesso potrà iniziare ad operare — Non solo in vista della prossima estate, ma già a gennaio la Juventus potrebbe riuscire ad operare muovendo qualche pedina importante in sede di calciomercato con delle operazioni che Giuntoli sembra aver messo nel mirino. E di cui si sta iniziando a parlare in maniera molto interessante.

Una delle prime cose da capire sarà quella legata ai rinnovi dei vari calciatori. Ad esempio: che farà Chiesa? La Juventus sembra averlo messo al centro del proprio progetto ma molto dipenderà anche da quello che potrebbe essere il futuro di Allegri che secondo molti, a fine stagione potrebbe salutare. Di fatto, la volontà del club bianconero sarebbe comunque quella di riuscire a trattenere il calciatore, prolungandogli il contratto. Mentre in entrata, come da titolo, potrebbe esserci un colpo a sorpresa dal Real Madrid.

Juventus-Real Madrid: affare di mercato? — Secondo quanto viene raccolto dalla nostra redazione, in Spagna si sta vociferando in maniera sempre più importante di un possibile interessamento da parte della Juventus per quel che riguarda Lucas Vázquez. Al giocatore - che era già stato accostato alla Juventus - scadrà il contratto con il Real Madrid nel 2024 e per questa ragione Giuntoli ci starebbe facendo un pensierino. Novità, sono attese già intorno a Dicembre quando la Juventus potrebbe tentare un affondo per gennaio in cambio di un piccolo conguaglio. E non è finita. Sulla lista di Giuntoli ci sono anche altri nomi: guardate che lista, una bomba! <<<

