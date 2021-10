Vlahovic, ora la Juve fa sul serio

L'attaccante serbo è il primo obiettivo per l'attacco dei bianconeri in vista della prossima stagaione

La Juventus sta lavorando alla Continassa a ranghi ridotti, con molti giocatori che sono partiti per le rispettive Nazionali e non faranno ritorno fino alla prossima settimana. I bianconeri stanno iniziando a preparare la sfida con la Roma in programma al rientro, a seguito della quale la squadra è attesa da quelle contro Zenit in Champions League e Inter a San Siro. Un trittico di partite che diranno molto di quella che sarà la stagione bianconera , con Massimiliano Allegri che sta spingendo la squadra a migliorare.

Migliorie che potrebbero arrivare dal mercato già a gennaio, con la Juventus che potrebbe fare alcune operazioni in entrata, legate a delle eventuali uscite, ma sopratutto mettere le basi per il mercato estivo. In questo senso, i bianconeri stanno puntando a dei nomi per rinforzare il reparto d'attacco, e il primo sulla lista di Cherubini è quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina non rinnoverà il contratto con la Viola, e in estate dovrebbe partire: "Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato. A me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione".