Pogba: “Io a Torino? Ho ancora un anno di contratto con lo United, poi vedremo”

Il centrocampista ha parlato

Paul Pogba , centrocampista della Francia , ha parlato al termine della partita di ieri di Nations League vinta dalla nazionale di Deschamps contro il Belgio. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Perché nel primo tempo abbiamo preso due gol dal Belgio? Abbiamo iniziato molto bene: venticinque minuti di qualità con la palla, poi con i loro giocatori sono stati molto bravi in contropiede e ci hanno puniti con due bellissimi gol. Ci siamo messi bassi e abbiamo preso due gol molto rapidamente, smettendo di giocare con la palla e questo non va assolutamente bene. Nel secondo tempo è stata un'altra partita: abbiamo giocato da Francia, molto bene e abbiamo messo in difficoltà l'avversario .

Se preferivamo affrontare l'Italia in finale di Nations Laegue? La realtà è che ha vinto la Spagna , e quindi giocheremo con loro che sono una bellissima squadra. È stata una partita molto bella: sono contento della gara che abbiamo fatto, il secondo tempo è stato bellissimo e sono fiero dei ragazzi, abbiamo giocato bene e abbiamo rimesso su un match che sembrava quasi andato nella direzione opposta. Un mio eventuale ritorno a Torino con la maglia della Juventus in futuro? Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo Dybala .

Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto con lo United, e poi vedremo cosa succederà. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede. Se a Torino sto bene? Sì". Parole da non sottovalutare quelle di Paul Pogba che non ha nascosto il desiderio di tornare alla Juventusin futuro. Per permettersi un giocatore come il francese però la Juve deve dare una sistemata ai conti ed avrà un anno di tempo per farlo in attesa che scada il contratto di Pogba con lo United. I prossimi mesi ci delineeranno sicuramente una situazione più chiara.