Vlahovic alla Juve: ma i conti del club bianconero non erano in rosso?

La Juve come può permettersi di pagare Dusan Vlahovic se i suoi conti sono in rosso? La risposta è nei numeri... e nella Champions League

Lo abbiamo ripetuto per mesi: Vlahovic è sempre stato il principale obiettivo per l'attacco bianconero, il giocatore ideale per sistemare i problemi in fase offensiva della Juventus. L'unico "difetto" del bomber serbo è il costo del cartellino, decisamente troppo alto per un club con i conti in rosso come la Juve... Evidentemente, però, le cose non stanno in questo modo. Poco tempo fa la dirigenza ha annunciato un aumento di capitale di400 milioni di euro, utile a pagare alcuni debiti e gli stipendi dei giocatori. Com'è possibile spiegare quindi l'arrivo sempre più imminente di Vlahovic? Facciamo un po' di conti.