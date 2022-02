Juve, la sfida dei 60 secondi di Vlahovic sui social bianconeri

Il centravanti serbo si è sottoposto alla challenge pubblicata sui profili ufficiali del club, rispondendo a quante più domande possibili.

È a Torino da poche settimane, ma è già un isolo assoluto. Dusan Vlahovic ha conquistato tutti alla Juventus. I tifosi impazziscono per lui e i compagni lo stimano e lo riconoscono come un leader sia tecnico che caratteriale, nonostante la giovane età e la poca esperienza. La grinta vista nelle sue prime apparizioni in bianconero è stata impressionante: un giocatore che ha voglia di migliorare ogni giorno e portare la sua nuova squadra sempre più in alto senza mai accontentarsi. E infatti con lui si è cominciato a guardare a qualcosa in più della sola qualificazione in Champions.