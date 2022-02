Mauro: “Vlahovic è fenomenale. Giusto puntare sul DNA Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Empoli

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Empoli: «Vlahovic mi ha stupito perché è riuscito a trasportare esattamente tutto quello che aveva a Firenze alla Juventus: non ha sofferto per nulla il cambio: di città di squadra, di compagni, di filosofia. Puoi giocare in contropiede o tutti nella metà campo avversaria, questo fa gol comunque. Da queste prime gare con la Juve è uno speciale. Fanno bene gli altri ad adeguarsi a lui, non è lui che deve adeguarsi: è uno che trascina. Dopo il terzo gol c’era Morata che lo inseguiva per abbracciarlo e per ottenere il giusto riconoscimento per averlo mandato in porta. Ma lui niente, era solo concentrato sull’aver segnato: in questo si vede la vera cattiveria di chi vive per il gol».