Viviano: "Alla fine Thiago Motta non ha ancora perso..."

Emiliano Viviano, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo ciclo di Thiago Motta.

Emiliano Viviano, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento della Vecchia Signora. Ecco le sue parole a TVPlay: “In effetti l’altro giorno è stato imbarazzante, sembra involuto sotto tutti i punti di vista”. In molti dicevano che fosse colpa di Allegri il suo rendimento dell’anno scorso. La sua era una squadra che giocava un po’ più bassa, se ci fosse stato Lukaku era meglio. Oggi non gioca un calcio spumeggiante, ma diverso e lui è uno dei primi responsabili del fatto che la Juventus non giochi bene”.

Sulla Juventus di Thiago Motta

“La Juve non calcia in porta? Se riduciamo tutto a quello… Non mi piaceva quella di Allegri e non mi sta piacendo quella di oggi. L’anno scorso c’è stata una partita in cui sono stati fatti 0 tiri totali. Alla fine Thiago Motta non ha ancora perso, ha vinto bene in Champions, ha un punto in più di Milan e Inter… Poteva far meglio con il Napoli, gli manca la vittoria con l’Empoli, sarebbe stato primo in classifica. Non bene, ma nemmeno deve passare per un disastro, sennò iniziano i processi. Avete date 3 anni ad Allegri per una Coppa Italia, 5 partite di campionato sono poche per Thiago Motta, no?”.