Villareal, infortunio per Gerard Moreno: l’attaccante a rischio per la Juve

Problemi in casa Villareal: Unai Emery dovrà fare a meno di Gerrard Moreno in vista del match di Champions League contro la Juve

redazionejuvenews

Questa sera la Juve affronterà il Sassuolo, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vorranno vincere a tutti costi così da vendicare la sconfitta subita in campionato e strappare un biglietto per le semifinali. Allo stesso tempo, però, Massimiliano Allegri prepara anche un ampio turnover. Per quanto la partita sia importante, infatti, il calendario dei bianconeri è ricchissimo di impegni e qualche titolare riposerà: l'obiettivo è arrivare al 100% alla partita di Champions League contro il Villareal.

La coppa dalle grandi orecchie è da sempre il sogno dei tifosi bianconeri e in una stagione complessa come questa avanzare in Champions League sarebbe un traguardo importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Davanti a loro i bianconeri si troveranno i sottomarini gialli, squadra sicuramente abbordabile ma da non sottovalutare. La formazione spagnola si è dimostrata un avversario ostico da affrontare, da tenere in massima considerazione. Unai Emery dovrà però fare i conti con un'assenza pesante: Gerard Moreno si è infortunato. Ecco il comunicato del club: "Dopo i test effettuati su Gerard Moreno, è stato confermato il sovraccarico muscolare che si trascinava sul soleo della gamba destra. L'attaccante richiederà un trattamento specifico di riabilitazione e riadattamento. Il tempo di recupero dipenderà dalla sua evoluzione".

Non sono ancora ben chiari i tempi di recupero per l'attaccante spagnolo, ma con grandissima probabilità il classe 1929 salterà almeno l'andata contro la Juventus, forse anche il ritorno. Per la squadra spagnola questo è un bruttissimo colpo. Moreno è infatti il bomber della squadra, miglior giocatore della passata stagione. Per lui 23 gol e 7 assist in 33 presenze ne La Liga e 7 gol 4 e assist in Europa League. Quest'anno diversi problemi fisici lo hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, ma non per questo l'attaccante spagnolo ha fatto mancare il suo contributo alla squadra: 8 gol e 4 assist in 13 presenze.